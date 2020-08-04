Шахтар – Вольфсбург: передматчева прес-конференція Олівера Гласнера

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Німецький фахівець записав відео з відповідями на запитання журналістів.

"Я радий, що цей матч взагалі відбудеться через більш ніж 5 місяців після першої зустрічі. Звичайно, Шахтар зараз перебуває в більш вигідному становищі, ніж ми. Нам для перемоги в раунді потрібно забити мінімум два голи. Вважаємо, Шахтар гратиме на такому ж високому рівні, як і минулого разу. Але шанси на перемогу у нас зберігаються.

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Насамперед, ми аналізували матч в Німеччині. Ми не тільки дивилися, а й самі грали. Провели товариські матчі, які дозволили нам добре підготуватися. Ми перебуваємо у відмінній формі.

У Шахтаря дуже багато гравців, які відмінно показують себе в обороні, один в один, чудова центральна ланка. Ми поважаємо суперника, але хочемо перемогти і вийти в наступний раунд, який прийме Німеччина.

У нас вибуло кілька гравців, кадрова ситуація дійсно напружена. Утім до завтрашнього матчу команда готова.

Шахтар грав два з половиною тижні тому? Було б добре, якби обидві команди мали однаковий час на підготовку. Але ми обговорили з гравцями, скільки триватиме відпустка (останній офіційний поєдинок Вольфсбург провів 40 днів тому – прим.ред), скільки часу будемо готуватися до гри. Ми виробили найкращий сценарій, з ним і будемо завтра виступати.

З ким міг би порівняти Шахтар? Складно порівнювати команди з різних чемпіонатів. Точно можу сказати, що Шахтар володіє високим індивідуальним класом. Вони відмінно показують себе в атаці. Ми це відчули на собі в першому матчі. Натомість, у другому таймі "гірники" добре грали в обороні", – цитує Гласнера Tribuna.

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