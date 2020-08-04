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Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні

10:22 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні
Максіміліан Арнольд /Bild

Півзахисник Вольфсбурга Максіміліан Арнольд має сумніви щодо доцільності проведення матчу-відповіді 1/8 Ліги Європи проти Шахтаря в Україні.

 

"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота. Ми полетимо туди, оскільки професіонально виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", – зазначив Арнольд в коментарі Bild.

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Додамо, що Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало попередження про часткове обмеження поїздок в Україну через коронавірус.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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Теги
Шахтар Шахтар Максіміліан Максіміліан Арнольд Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи коронавірус Шахтар - Вольфсбург
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