Шахтар – Вольфсбург: лідер "вовків" шокований проведенням матчу Ліги Європи в Україні

"Дивна ситуація, коли ти читаєш, що там відбувається. Але це моя робота. Ми полетимо туди, оскільки професіонально виконуємо свою роботу і хочемо рухатися вперед. Постараємося якомога менше контактувати", – зазначив Арнольд в коментарі Bild.

Шахтар – Вольфсбург: тренер німецького клубу поскаржився на кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи

Додамо, що Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало попередження про часткове обмеження поїздок в Україну через коронавірус.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають