Шахтар – Вольфсбург: тренер німецького клубу поскаржився на кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи

"Коронавірусна пауза – особлива ситуація. Але ми вже звикли до особливих ситуацій. Важливо, щоб ми повернулися у турнір з великим ентузіазмом і енергією. У кадровому плані ситуація в команді не змінилася. Кевін Мбабу точно не полетить до Києва.

Шахтар – Вольфсбург: УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи – рефері є фартовим для "гірників"

Шахтар – дуже хороша команда з міжнародним досвідом, яка регулярно виступає в ЛЧ. Але у першому матчі ми побачили, що можемо створювати небезпечні моменти. Ми завжди граємо на перемогу. Той факт, що нам потрібно забити 2 голи, не змінює наш стиль.

Ренато Штеффен дискваліфікований, але у нас є три гравці на його позицію. Це Жоао Віктор, Фелікс Клаус і Омар Мармош. Один з них буде грати", – цитує Гласнера офіційний сайт "вовків".

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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