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Шахтар – Вольфсбург: тренер німецького клубу поскаржився на кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи

00:20 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: тренер німецького клубу поскаржився на кадрові проблеми перед матчем Ліги Європи
Олівер Гласнер / Фото ФК Вольфсбург

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер розповів про готовність своїх підопічних до зустрічі з донецьким клубом.

 

"Коронавірусна пауза – особлива ситуація. Але ми вже звикли до особливих ситуацій. Важливо, щоб ми повернулися у турнір з великим ентузіазмом і енергією. У кадровому плані ситуація в команді не змінилася. Кевін Мбабу точно не полетить до Києва.

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Шахтар – дуже хороша команда з міжнародним досвідом, яка регулярно виступає в ЛЧ. Але у першому матчі ми побачили, що можемо створювати небезпечні моменти. Ми завжди граємо на перемогу. Той факт, що нам потрібно забити 2 голи, не змінює наш стиль.

Ренато Штеффен дискваліфікований, але у нас є три гравці на його позицію. Це Жоао Віктор, Фелікс Клаус і Омар Мармош. Один з них буде грати", – цитує Гласнера офіційний сайт "вовків".

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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Теги
Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Олівер Олівер Гласнер Шахтар - Вольфсбург
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