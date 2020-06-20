Шахтар – Вольфсбург: Павелко зізнався, де проходитиме матч-відповідь Ліги Європи

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що "гірникам" знову доведеться грати на виїзді.

"Чи прийме Шахтар Вольфсбург у Києві? Ні! Наскільки я розумію, це все буде в Німеччині. На жаль, нашій команді доведеться зіграти два матчі на виїзді.

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Не зовсім рівні умови, але це вимушений захід через пандемію. Не можна когось звинувачувати в симпатіях до когось. Обрана Німеччина, вона дала найкращі умови для проведення "фіналу восьми". Гратимуть без уболівальників", – сказав Павелко у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар обіграв "вовків" на виїзді з рахунком 2:1.

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