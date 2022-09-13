Шахтар приймає Селтік в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Шахтар через російське вторгнення в Україну змушений приймати суперників на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

Шахтар – Селтік: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:30. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми о 18:30. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії – старт програми о 21:40.

Шахтар розпочав Лігу чемпіонів з сенсаційної перемоги над Лейпцигом – Мудрик і Швед влаштували розгром. Селтік у стартовому матчі програв Реалу, однак більшу частину матчу грав з Мадридом на рівних.

"Кельти" у чемпіонаті Шотландії йдуть без втрат з різницею голів 25:1, а нещодавно розбили у дербі Рейнджерс. На вихідних Селтік відпочивав – матчі туру перенесли через смерть королеви Єлизавети ІІ. Шахтар у суботу вирвав перемогу над Чорноморцем і вийшов на друге місце УПЛ.

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