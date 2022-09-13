Колектив із Глазго – давній знайомий "гірників". Та й узагалі історія баталій між українськими та шотландськими клубами бере початок із далеких 1960-х років. Як це було тоді та що може бути зараз? Дивіться у черговому відео Футбол 24.

Нагадаємо, у першому турі нового сезону найпрестижнішого євротурніру Шахтар сенсаційно розгромив РБ Лейпциг (4:1). Селтік же поступився мадридському Реалу із рахунком 0:3.

Шахтар – Чорноморець: Швед знову забив, джокери, інтуїція і фарт Йовічевіча дарують лідерство в УПЛ, Мудрика бракує