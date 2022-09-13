Донецький Шахтар зіграє з шотландським Селтіком у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже Футбол 24.

Матч Шахтар – Селтік відбудеться у середу, 14 вересня, о 19:45 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Шахтар через російське вторгнення в Україну змушений приймати суперників на стадіоні Війська Польського у Варшаві.

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Шахтар – Селтік: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Букмекери не виділяють явного фаворита поєдинку, але певну перевагу віддають Селтіку. Шахтар хоч і вважається номінальним господарем зустрічі, реальної переваги домашнього поля не отримає.

Авторитетна контора William Hill на перемогу "гірників" виставила коефіцієнт 3.1. Тоді як на успіх Селтіка – 2.2, а на нічию – 3.5. Фахівці Bwin солідарні з колегами, але трішки більше вірять у Шахтар – 2.95.

Матч очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.7, а на відповідний тотал менше – за 2. Зважаючи на котування букмекерів, найбільш ймовірний рахунок – 1:1.

У складі Шахтаря голів найбільше чекають від Траоре. Його гол оцінений коефіцієнтом 2.4, а гол Шведа, який виступав за Селтік, – 3.3. Стільки ж дають на результативні удари форвардів Селтіка Фурухаші та Якумакіса.

Шахтар розпочав Лігу чемпіонів з сенсаційної перемоги над Лейпцигом – Мудрик і Швед влаштували розгром. Селтік у стартовому матчі програв Реалу, однак більшу частину матчу грав з Мадридом на рівних.

"Кельти" у чемпіонаті Шотландії йдуть без втрат з різницею голів 25:1, а нещодавно розбили у дербі Рейнджерс. На вихідних Селтік відпочивав – матчі туру перенесли через смерть королеви Єлизавети ІІ. Шахтар у суботу вирвав перемогу над Чорноморцем і вийшов на друге місце УПЛ.

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