Ліга чемпіонів, 2 тур

Ліверпуль – Аякс – 2:1

Голи: Салах, 17, Матіп, 89 – Кудус, 27

Байєр – Атлетіко – 2:0

Голи: Андріх, 84, Діабі, 87

Порту – Брюгге – 0:4

Голи: Ютгла, 15 (пен), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 90

Марсель – Айнтрахт – 0:1

Гол: Ліндстрьом, 43

Головна несподіванка дня – розгром Порту. Брюгге на виїзді розбив португальського гранда. Соболь і Яремчук розпочали матч в запасі. Схоже, що Роману ще довго доведеться сидіти на "банці", адже його конкуренти у фантастичній формі. Жутгла та Сова ідеально скористалися своїми шансами біля чужих воріт.

Вже в дебюті зустрічі Ферран відгукнувся на пас Камала, заробив пенальті та сам його реалізував. Порту безуспішно намагався відігратися, але на початку другого тайму гості двома голами закрили всі питання. Жутгла віддав борг партнеру – Сова подвоїв перевагу. А Сков Ольсен замкнув подачу Меєра.

До речі, Мейєр – конкурент Соболя за позицію. В Едуарда перспективи також не найкращі. Українці вийшли на кінцівку зустрічі. Яремчук міг зробити рахунок непристойним – Рома головою впритул розстрілював воротаря, але той був на місці. Його роботу виконав Нуса – 4:0.

Брюгге набрав 6 очок і очолив групу В після двох турів. Ось де справжня сенсація. У паралельному матчі Атлетіко програв Байєру. Леверкузен був кращим весь матч, а на останніх хвилинах переніс цю перевагу на табло. Два голи для партнерів підготував джокер Фрімпонг: скинув під удар Андріху і розігнав контру для Діабі.

Айнтрахт реабілітувався за поразку в першому турі від Спортінга. Франкфурт сьогодні мінімально переграв Марсель. Під завісу першого тайму Ліндстрьом скористався помилкою французької оборони. Марсель опустився на дно групи D. Айнтрахт поділяє друге місце з Тоттенхемом.

Ліверпуль тиждень тому розгромно програв Наполі, тому не мав права на помилку вдома з Аяксом. Однак гості з Нідерландів створили Клоппу багато проблем. Ліверпуль швидко відкрив рахунок зусиллями Салаха та мав ще кілька перспективних нагод, однак Діас і Жота погано завершили атаки.

Аякс відігрався, використавши слабке місце мерсисайдців – правий фланг оборони, де недопрацьовує Трент. Кудус шикарним ударом забив від поперечини. Такі епізоди були рідкісними біля воріт Аліссона, натомість господарі створювали напівмоменти на конвеєрі.

Тиск Ліверпуля посилювався, перевага зростала. Не вистачало тільки голів. Вийшов Нуньєс, який енним промахом знову виставив себе посміховиськом. Аякс за весь матч завдав 3 ударів, однак міг навіть вирвати перемогу, якби своїм шансом краще скористався Блінд.

Зрештою мерсисайдці дотиснули Аякс. Рятівним став кутовий від Цімікаса наприкінці основного часу. Матіп виграв повітря в штрафному майданчику та переправив м'яч у сітку. Тадіч майже врятував гостей, але сфера все ж перетнула лінію. Важкий успіх Ліверпуля, який може дати команді емоційний імпульс.