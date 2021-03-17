"Я не припускав, що Шахтар зможе програти в Римі 3:0. З того, яка складалась гра, Рома максимум награла на один забитий гол. Я думав, що матч так і закінчиться, мінімальною перемогою італійців – тоді б у нас було більше шансів пройти далі.

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Я до тепер не розумію, як Шахтар зміг пропустити ті два голи у другому таймі, але бувають чудеса. У грі з Шахтарем Рома не показала тиску, якихось цікавих комбінацій і атакувальних дій. Звичайна гра, це навіть не можна порівняти з матчами проти Інтера. Небо і земля. І чому ми тепер не можемо такій Ромі забити 3 м'ячі у Києві? Звичайно, такі камбеки вдавалися лише суперкомандам – Барселоні, Реалу, Ліверпулю. В історії українського футболу такого ще не було. Шахтарю потрібно зробити справжній подвиг.

Для початку необхідно показати якісну гру, яку команда демонструвала минулого року. Також дуже допоможе швидкий гол, а краще – два. Якщо вдасться забити два голи до 30-ї хвилини, то суперник почне не те що нервувати, може і запанікувати. Якщо так трапиться, то нинішня Рома може і не встояти", – цитує Грачова видання Сегодня.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та "вовками" відбудеться у четвер, 18 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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