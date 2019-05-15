Шахтар – Динамо: Воробей пояснив, чому прийдешнє Класичне стане історичним

Колишній нападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився думками щодо поєдинку "гірників" проти київського Динамо в рамках 30-го туру УПЛ.

"У протистоянні Шахтаря і Динамо завжди є підвищена мотивація. Не важливо, хто в якому стані, товариська це гра чи гра, яка нічого не вирішує. Це далі протистояння. Я думаю, враховуючи ситуацію, у якій зараз команди перебувають, напевне, будуть уже з прицілом на наступний сезон перевіряти молодих хлопців. Тим більше, Шахтар уже практично став чемпіоном, і вони перевірятимуть гравців на майбутній сезон, дивитися різні варіанти.

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Провина тренера (керманича Динамо Олександра Хацкевича – Футбол 24) в тому, що результату немає. Це однозначно. Та давайте копнемо глибше. Мабуть, там проблема не лише в тренері. Там, вочевидь, проблема й десь у керівництві. Скільки тренер казав, що йому потрібен нападник і ще кілька гравців. Фактично Динамо не підсилилось на цей сезон. Тому тренер працював із наявним матеріалом. Скажу більше – Хацкевич у цьому сезоні розкрив багато молодих талантів. Динамо взяло курс на своїх вихованців і зрозуміло, що результат буде не відразу, але думаю, років за два-три, якщо ці гравці прогресуватимуть, то це будуть дуже хороші гравці. Тому результат не за горами. Тут потрібен час і довіра президента.

До певної міри це буде історичний поєдинок (Шахтар може випередити Динамо за кількістю трофеїв, здобутих із моменту проголошення Незалежності – Футбол 24). Але я не думаю, що через це гравці Шахтаря подумають, що вони королі чи боги. Це буде черговий, обов'язковий титул у кишені команди, ось і все", – розповів Воробей в інтерв'ю Террикону.

Відзначимо, що поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 22 травня на харківському ОСК Металіст. "Гірники" можуть ще до Класичного достроково здобути трофей чемпіона країни.

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