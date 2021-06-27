Тренер Шахтаря з фізпідготовки Маркаттільйо Маркаттільї розповів, на чому команда робить акценти під час міжсезоння.

"14 червня ми взялися до роботи з футболістами, проте спочатку вона тривала з легкою інтенсивністю. Знаємо, що всі хлопці – професіонали, викладатимуться на сто відсотків. Для нас це важливо, адже завжди, коли навантаження зростає, ми впевнені, що футболіст продемонструє свій потенціал максимально.

Зараз ми провели кілька тестів і знаємо рівень кожного, можемо планувати роботу. Це нормальний процес, адже гравці відпочивали. Докладемо всіх зусиль для правильної підготовки до сезону і для того, щоб усі були готовими вже до першого матчу якнайкраще (Суперкубок України проти Динамо, який відбудеться 24 липня, – прим. Футбол 24).

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Можливо, ви помітили, ми багато працюємо з м'ячем. Це важливо, але також ми маємо мету – збільшувати навантаження для поліпшення фізичного стану гравців. У кожного з них є своя позиція, і, відштовхуючись від цього, ми можемо планувати роботу. Знаємо всіх футболістів, їхні параметри, тому й можемо організувати індивідуальні заняття, щоб кожен підвищував власний рівень.

Найближчі тренерські цілі? Важливо бути готовими фізично 20–24 липня, до перших матчів сезону. Хотілося б розпочати рік із позитиву, а для цього потрібно, щоб команда була підготовленою", – резюмував Маркаттільї в коментарі Shakhtar News.

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