На первое официальное противостояние сезона между Мирчей Луческу и Робет Де Дзерби уже можно приобрести пропуск.

Во вторник, 29 июня, началась продажа билетов на матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

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Пропуска можно приобрести онлайн на сайте Esport.in.ua Сейчас доступны тикеты по цене от 320 до 2000 грн.

Напомним, противостояние между киевским и донецким грандами состоится в столице Украины. Номинальным хозяином матча будет Шахтер. Команда Мирчи Луческу будет участвовать во встрече как чемпионы УПЛ и обладатель Кубка, а подопечные Роберто Де Дзерби – в статусе серебряных призеров элиты. Болельщики "горняков" будут размещаться на южных трибунах, а болельщики "бело-синих" на северной стороне трибун ( "бессарабские" ворота).

К слову, поединок за Суперкубок запланирован на 24 июля, начало встречи в 21:00.

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