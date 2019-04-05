Шахтар – Динамо: на матчі очікується більше 30 тисяч вболівальників

На матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо продано майже всі квитки.

Як повідомляє офіційний твіттер Шахтаря, на грі очікується понад 30 тисяч уболівальників. Зазначимо, що матч відбудеться на стадіоні Металіст. Арена розрахована на 38 633 глядачів.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня на стадіоні Металіст в Харкові. Початок матчу о 17:00.