Шахтар – Динамо: "гірники" презентували проморолик у стилі "Гри престолів" – ефектне відео

Донецький Шахтар представив оригільний проморолик до матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

На відео протистояння між Динамо та Шахтарем зображено в образі персонажів з "Гри престолів".Зокрема, вінгер Динамо Беньямін Вербіч в образі білого ходока та Мораєс з вогнем в очах (образ драконорожденного).

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Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться 7-го квітня о 17:00.

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