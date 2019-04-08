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Шахтар – Динамо: Миколенко став найкращим гравцем матчу за версією InStat

15:00 1633 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Миколенко став найкращим гравцем матчу за версією InStat
Віталій Миколенко / ФК Динамо

Захисник киян Віталій Миколенко – найкорисніший гравець чвертьфінального матчу Кубка України між Динамо та Шахтарем.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

Рейтинг ефективності гри 19-річного оборонця за InStat Index, склав 357 балів, інформує Команда№1.

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В активі Миколенка було 93 ТТД з браком в 26%, він став кращим футболістом поєдинку за кількістю гострих передач (шість), зробив шість флангових подач, виграв дев'ять єдиноборств, зробив три відбори, три перехоплення і шість підбирань.

Зазначимо, що Миколенко не зміг реалізувати післяматчевий пенальті, а Динамо поступилося Шахтарю у серії одинадцятиметрових ударів.

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Теги
Віталій Миколенко Віталій Миколенко Шахтар - Динамо Динамо Динамо Кубок України
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