Шахтар – Динамо: Миколенко став найкращим гравцем матчу за версією InStat

Захисник киян Віталій Миколенко – найкорисніший гравець чвертьфінального матчу Кубка України між Динамо та Шахтарем.

Рейтинг ефективності гри 19-річного оборонця за InStat Index, склав 357 балів, інформує Команда№1.

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В активі Миколенка було 93 ТТД з браком в 26%, він став кращим футболістом поєдинку за кількістю гострих передач (шість), зробив шість флангових подач, виграв дев'ять єдиноборств, зробив три відбори, три перехоплення і шість підбирань.

Зазначимо, що Миколенко не зміг реалізувати післяматчевий пенальті, а Динамо поступилося Шахтарю у серії одинадцятиметрових ударів.

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