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"Досвідчені сховались за спинами молодих?" – Циганик розкритикував частину гравців Динамо

12:23 2573 Читать на русском
"Досвідчені сховались за спинами молодих?" – Циганик розкритикував частину гравців Динамо
Динамо вилетіло з Кубка України

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився враженнями від чвертьфінального матчу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"У мене два питання щодо цього матчу. Перше: чому пішли бити пенальті молоді футболісти – Миколенко і Шепелєв, якщо це могли зробити їхні, набагато більш досвідчені, партнери. Сховалися за спинами цих молодих хлопців?

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Друге: мені набридли червоні картки Гармаша. Я втомився їх пояснювати неадекватністю. Мені здається, що вже настав час пояснити це явище чимось іншим. У ситуації, коли гра рівна, гра дається, можна перемагати", – сказав Циганик в ефірі програми "Профутбол".

Зазначимо, що Динамо у серії пенальті програло Шахтарю в 1/4 фіналу Кубка України. Одинадцятиметрові не реалізували Володимир Шепєлєв і Віталій Миколенко.

Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифри

Теги
Кубок України Шахтар - Динамо Динамо Динамо Ігор Циганик
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