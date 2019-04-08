"Досвідчені сховались за спинами молодих?" – Циганик розкритикував частину гравців Динамо

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився враженнями від чвертьфінального матчу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

"У мене два питання щодо цього матчу. Перше: чому пішли бити пенальті молоді футболісти – Миколенко і Шепелєв, якщо це могли зробити їхні, набагато більш досвідчені, партнери. Сховалися за спинами цих молодих хлопців?

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Друге: мені набридли червоні картки Гармаша. Я втомився їх пояснювати неадекватністю. Мені здається, що вже настав час пояснити це явище чимось іншим. У ситуації, коли гра рівна, гра дається, можна перемагати", – сказав Циганик в ефірі програми "Профутбол".

Зазначимо, що Динамо у серії пенальті програло Шахтарю в 1/4 фіналу Кубка України. Одинадцятиметрові не реалізували Володимир Шепєлєв і Віталій Миколенко.

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