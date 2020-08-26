Шахтар – Динамо: Лєднєв розсекретив рецепт успіху киян у Суперкубку

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв радий за рівень гри своєї команди у двобої з Шахтарем (3:1).

"Думаю, що рецепт успіху – це план на гру, який ми відпрацьовували весь тиждень, плюс божевільна самовіддача всіх хлопців, які, не шкодуючи себе, віддали максимум на футбольному полі.

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Шахтарю необхідно було забивати, вони бігли вперед. Але наша команда добре переміщалася, кожен закривав свою зону та, повторюся, віддав максимум на полі.

Містер каже, що ми дуже добре готові фізично. Він задоволений фізичним станом команди, та й це видно на полі – ми спокійно рухаємося та переміщуємося, не зменшуючи темпу.

Приємно починати сезон із завоювання трофею, це додає сил на весь ігровий рік", – цитує Лєднєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, минулий сезон УПЛ Богдан провів у Зорі на правах оренди, зігравши у 27-ми матчах, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

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