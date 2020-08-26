toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Суперкубок України
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ШАХТАР - ДИНАМО ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шахтар – Динамо: Лєднєв розсекретив рецепт успіху киян у Суперкубку

20:32 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Лєднєв розсекретив рецепт успіху киян у Суперкубку
Богдан Лєднєв / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Богдан Лєднєв радий за рівень гри своєї команди у двобої з Шахтарем (3:1).

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Думаю, що рецепт успіху – це план на гру, який ми відпрацьовували весь тиждень, плюс божевільна самовіддача всіх хлопців, які, не шкодуючи себе, віддали максимум на футбольному полі.

"Динамо грало фактично дублюючим складом": Ігор Суркіс – про перемогу над Шахтарем у Суперкубку

Шахтарю необхідно було забивати, вони бігли вперед. Але наша команда добре переміщалася, кожен закривав свою зону та, повторюся, віддав максимум на полі.

Містер каже, що ми дуже добре готові фізично. Він задоволений фізичним станом команди, та й це видно на полі – ми спокійно рухаємося та переміщуємося, не зменшуючи темпу.

Приємно починати сезон із завоювання трофею, це додає сил на весь ігровий рік", – цитує Лєднєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, минулий сезон УПЛ Богдан провів у Зорі на правах оренди, зігравши у 27-ми матчах, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами.

Як Луческу переграв Каштру: якісний автобус від "начальника цеху", або Тактичний майстер-клас

blog_ava
"Мірча ризикнув, а "динамівські серця" – не ризикнули": якби Динамо розкрилося із Шахтарем – "була б торба"
12:30
22837
Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Богдан Богдан Лєднєв Шахтар - Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
10
хв
Кайрат
17:00
Ной
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?