Шахтер – Динамо: Леднев рассекретил рецепт успеха киевлян в Суперкубке

Полузащитник Динамо Богдан Леднев рад уровнем игры своей команды в поединке с Шахтером (3:1).

"Думаю, что рецепт успеха – это план на игру, который мы отрабатывали всю неделю, плюс сумасшедшая самоотдача всех ребят, которые, не жалея себя, отдали максимум на футбольном поле.

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Шахтеру нужно было забивать, они бежали вперед. Но наша команда хорошо перемещалась, каждый закрывал свою зону и, повторюсь, отдал максимум на поле.

Мистер говорит, что мы очень хорошо готовы физически. Он доволен физическим состоянием команды, и это видно на поле – мы спокойно двигаемся и перемещаемся, не сбавляя темпа.

Приятно начинать сезон с завоевания трофея, это придает сил на весь игровой год", – цитирует Леднева официальный сайт киевлян.

Напомним, прошлый сезон УПЛ Богдан провел в Заре на правах аренды, сыграв в 27-ми матчах, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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