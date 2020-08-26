"Динамо грало фактично дублюючим складом": Ігор Суркіс – про перемогу над Шахтарем у Суперкубку

"Шахтар – дуже сильна команда. Ми проявили свій бійцівський характер. У нас не було величезної групи гравців основного складу. Лінія атаки – це Вербіч, Шепелєв та Циганков. Вся лінія захисту. Ми фактично грали дублюючим складом.

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Так, ці люди готувалися до матчу за Суперкубок. Але тому ж Сироті треба додавати. Кендзьора – футболіст основного складу, але він грав не на своїй позиції. Тому вважаю, що бійцівські якості команди були на найвищому рівні і хороша реалізація моментів", – сказав Суркіс у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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