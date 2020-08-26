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"Динамо грало фактично дублюючим складом": Ігор Суркіс – про перемогу над Шахтарем у Суперкубку

11:42 - Читать на русском
"Динамо грало фактично дублюючим складом": Ігор Суркіс – про перемогу над Шахтарем у Суперкубку
Ігор Суркіс / Фото з відкритих джерел

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перші кадрові рішення Луческу у поєдинку проти Шахтаря.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Шахтар – дуже сильна команда. Ми проявили свій бійцівський характер. У нас не було величезної групи гравців основного складу. Лінія атаки – це Вербіч, Шепелєв та Циганков. Вся лінія захисту. Ми фактично грали дублюючим складом.

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Так, ці люди готувалися до матчу за Суперкубок. Але тому ж Сироті треба додавати. Кендзьора – футболіст основного складу, але він грав не на своїй позиції. Тому вважаю, що бійцівські якості команди були на найвищому рівні і хороша реалізація моментів", – сказав Суркіс у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Ігор Суркіс
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