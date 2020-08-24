Шахтар – Динамо: Дем'яненко спрогнозував підсумок битви за Суперкубок

"Найбільша інтрига у матчі за Суперкубок – Луческу проти Шахтаря. Для "гірників" гра буде дуже важливою, але й, одночасно, незвичною. Шахтар отримає подвійну накрутку – не просто проти Динамо, а ще й проти Мірчі.

Шахтар – Динамо: Буяльський оцінив стан своєї готовності до матчу за Суперкубок

А щодо Динамо... Кожен тренер хоче, перш за все, виграти трофей. Я сам був тренером, і знаю, про що говорю. Емоції будуть, але, думаю, Луческу, як професіонал, залишить їх у роздягальні. В Динамо зараз формується новий колектив, відповідальність за який повною мірою несе Мірча Луческу. Багато динамівців хочуть довести новому тренеру свою корисність.

Шанси команд на перемогу, вважаю, 50 на 50. І це не черговий прогноз. Нині розклад сил абсолютно рівний. До того ж, трофей буде розіграно в одному матчі – трапитися за 90 або 120 хвилин може все, що завгодно. Нагадаю також ще раз про головну інтригу поєдинку – Луческу проти Шахтаря... Шкода, що гра пройде без глядачів. Але я сподіваюся побачити, перш за все, класний футбол, побачити, що і Динамо, і Шахтар, готові до матчів Ліги чемпіонів", – сказав Дем'яненко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, матч за Суперкубок відбудеться вже завтра, 25 серпня, на НСК Олімпійський. Початок поєдинку о 21:30.

"Рудаков поставив мене у ворота": він взяв пенальті від Тайсона та Марлоса і до останнього вірив, що гратиме в Динамо