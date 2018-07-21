Шахтар – Динамо: Бєланов очікує на безкомпромісну боротьбу

Легендарний нападник київського Динамо Ігор Бєланов поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України-2018 між Шахтарем та Динамо.

"Початок сезону, команди готуються. Будуть абсолютно нові гравці, тому зрозуміло, що зараз зовсім немає сенсу говорити про те, хто сильніший. Упевнений на сто відсотків, що боротьба буде безкомпромісна і дуже важка.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

Гра буде до першого голу. Хто перший заб'є, тому і пощастить. Дуже радий, що Суперкубок повернувся Одесу. Немає кращого міста, щоб провести такий матч. Упевнений на сто відсотків, що сьогодні буде повний стадіон", – цитує Бєланова ТК Футбол 1.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

"Допоможи ведмедю знайти шльондру" – фанати Динамо організували образливий флешмоб проти Мораєса