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СУПЕРКУБОК УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: Бєланов очікує на безкомпромісну боротьбу

17:36 157 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Бєланов очікує на безкомпромісну боротьбу
Ігор Бєланов / Фото з соцмереж

Легендарний нападник київського Динамо Ігор Бєланов поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України-2018 між Шахтарем та Динамо.

"Початок сезону, команди готуються. Будуть абсолютно нові гравці, тому зрозуміло, що зараз зовсім немає сенсу говорити про те, хто сильніший. Упевнений на сто відсотків, що боротьба буде безкомпромісна і дуже важка.

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Гра буде до першого голу. Хто перший заб'є, тому і пощастить. Дуже радий, що Суперкубок повернувся Одесу. Немає кращого міста, щоб провести такий матч. Упевнений на сто відсотків, що сьогодні буде повний стадіон", – цитує Бєланова ТК Футбол 1.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
2
год
:
46
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар - Динамо Суперкубок України Ігор Бєланов
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2
год
:
46
хв
Шахтар
21:00
Динамо
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