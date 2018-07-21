Шахтер – Динамо: Беланов ожидает бескомпромиссную борьбу

Легендарный нападающий киевского Динамо Игорь Беланов поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины-2018 между Шахтером и Динамо.

"Начало сезона, команды готовятся. Будут совершенно новые игроки, поэтому понятно, что сейчас совсем нет смысла говорить о том, кто сильнее. Уверен на сто процентов, что борьба будет бескомпромиссная и очень тяжелая.

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Игра будет до первого гола. Кто первый забьет, тому и повезет. Очень рад, что Суперкубок вернулся Одессу. Нет лучшего города, чтобы провести такой матч. Уверен на сто процентов, что сегодня будет полный стадион", – цитирует Беланова ТК Футбол 1.

Напомним, матч за Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начнется в Одессе в 21:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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