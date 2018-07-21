"Допоможи ведмедю знайти шльондру" – фанати Динамо організували образливий флешмоб проти Мораєса

Фанати Динамо перед матчем за Суперкубок України-2018 проти Шахтаря влаштували флешмоб проти екс-нападника киян Жуніора Мораєса, який підписав контракт з "гірниками".

Фанати Динамо пропонують взяти на матч за Суперкубок України проти Шахтаря стікер із зображенням ведмедя. Всім охочим пропонують зробити фото зі стікером під час поєдинку, а автори найоригінальніших світлин отримають призи, йдеться на сторінці WBC ультрас Динамо у Facebook.

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Мета заходу – висловити ставлення до вчинку нападника Жуніора Мораєса, який покинув Динамо та на правах вільного агента підписав контракт з Шахтарем.

Цікаво, що незадовго до матчу сам Мораєс у своєму Інстаграм попросив захисту у Бога. Раніше бразилець розповів, що святкуватиме голи у ворота Динамо.

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