Шахтар – Бенфіка: Вірт поділився оригінальним прогнозом на матч у Харкові

Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України Юрій Вірт розповів про свої очікування перед першим матчем "гірників" проти Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Бенфіка, як і Шахтар, вилетіла з Ліги чемпіонів і тепер напевно постарається реабілітуватися в Лізі Європи. З одного боку, перевага у португальців, які в тонусі – їхній чемпіонат в самому розпалі, з іншого – донеччани "на легких ногах", так би мовити, не перевантажені іграми.

Шахтар – Бенфіка: прогноз на матч Ліги Європи

Плюс – рідні стіни, та й Луїш Каштру дуже навіть непогано знайомий з можливостями своїх співвітчизників з Бенфіки. Хотілося б, звичайно, щоб перша зустріч залишилася за нами, але є якесь передчуття, що переможця не буде виявлено. У лісабонців є характер, і вони не раз це доводили. Ставлю на нічию – 1:1", – сказав Вірт у коментарі Footboom.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

Шахтар – Бенфіка: анонс матчу Ліги Європи