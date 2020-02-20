toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БЕНФИКА АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ РОМА - ГЕНТ

Шахтер – Бенфика: Вирт поделился оригинальным прогнозом на матч в Харькове

11:50 107 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Вирт поделился оригинальным прогнозом на матч в Харькове
Юрий Вирт / Сайт Шахтера

Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт рассказал о своих ожиданиях перед первым матчем "горняков" против Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

 

"Бенфика, как и Шахтер, вылетела из Лиги чемпионов и теперь наверняка постарается реабилитироваться в Лиге Европы. С одной стороны, преимущество у португальцев, которые в тонусе – их чемпионат в самом разгаре, с другой - дончане "налегке", так сказать, не перегружены играми.

Шахтер – Бенфика: прогноз на матч Лиги Европы

Плюс – родные стены, и Луиш Каштру очень даже неплохо знаком с возможностями своих соотечественников из Бенфики. Хотелось бы, конечно, чтобы первая встреча осталась за нами, но есть какое-то предчувствие, что победитель не будет выявлен. У лиссабонцев есть характер, и они не раз это доказывали. Ставлю на ничью – 1:1", – сказал Вирт в комментарии Footboom.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы

blog_ava
Шахтер – Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы
09:40
908
Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Шахтер - Бенфика Юрий Вирт Юрий Вирт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
42
мин
Шахтер
19:55
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук