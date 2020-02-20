Шахтер – Бенфика: Вирт поделился оригинальным прогнозом на матч в Харькове

Бывший голкипер Шахтера и сборной Украины Юрий Вирт рассказал о своих ожиданиях перед первым матчем "горняков" против Бенфики в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Бенфика, как и Шахтер, вылетела из Лиги чемпионов и теперь наверняка постарается реабилитироваться в Лиге Европы. С одной стороны, преимущество у португальцев, которые в тонусе – их чемпионат в самом разгаре, с другой - дончане "налегке", так сказать, не перегружены играми.

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Плюс – родные стены, и Луиш Каштру очень даже неплохо знаком с возможностями своих соотечественников из Бенфики. Хотелось бы, конечно, чтобы первая встреча осталась за нами, но есть какое-то предчувствие, что победитель не будет выявлен. У лиссабонцев есть характер, и они не раз это доказывали. Ставлю на ничью – 1:1", – сказал Вирт в комментарии Footboom.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится уже сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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