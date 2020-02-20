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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Бенфіка: Тайсон вшанував пам'ять Браянта, який загинув у авіакатастрофі

20:12 537 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Тайсон вшанував пам'ять Браянта, який загинув у авіакатастрофі
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар приймає лісабонську Бенфіку в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

Півзахисник "гірників" Тайсон вийшов на передматчеву розминку у футболці з номером "24" та прізвищем "Браянт". Так бразилець вшанував пам'ять відомого баскетболіста Кобі Браянта. Відповідне фото у своєму інстаграмі опублікував фотограф Денис Руденко.

Шахтар – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Нагадаємо, один з найкращих гравців за всю історію баскетболу розбився на вертольоті в Калабасасі 26 січня. На борту, окрім Браянта, перебували ще чотири людини.

До слова, матчем проти Бенфіки Шахтар відкрив для себе не лише "єврокубкову весну", а й взагалі офіційний сезон після зимової перерви.

Жорстока правда зірки Динамо, зрив Касільяса, сльози Мессі та Роналду – футбольний світ оплакує втрату Кобі Браянта

@taisonfreda7 top #ripkobe

Допис, поширений Denis Rudenko (@denos07)

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Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи
18:31
8179
Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Шахтар - Бенфіка Тайсон Тайсон Кобі Браянт
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