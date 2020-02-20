Шахтар – Бенфіка: Тайсон вшанував пам'ять Браянта, який загинув у авіакатастрофі

Донецький Шахтар приймає лісабонську Бенфіку в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Півзахисник "гірників" Тайсон вийшов на передматчеву розминку у футболці з номером "24" та прізвищем "Браянт". Так бразилець вшанував пам'ять відомого баскетболіста Кобі Браянта. Відповідне фото у своєму інстаграмі опублікував фотограф Денис Руденко.

Шахтар – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи

Нагадаємо, один з найкращих гравців за всю історію баскетболу розбився на вертольоті в Калабасасі 26 січня. На борту, окрім Браянта, перебували ще чотири людини.

До слова, матчем проти Бенфіки Шахтар відкрив для себе не лише "єврокубкову весну", а й взагалі офіційний сезон після зимової перерви.

Жорстока правда зірки Динамо, зрив Касільяса, сльози Мессі та Роналду – футбольний світ оплакує втрату Кобі Браянта