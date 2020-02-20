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Шахтер – Бенфика: Тайсон почтил память Брайанта, который погиб в авиакатастрофе

20:12 95 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Тайсон почтил память Брайанта, который погиб в авиакатастрофе
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер принимает лиссабонскую Бенфику в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

 

Полузащитник "горняков" Тайсон вышел на предматчевую разминку в футболке с номером "24" и фамилией "Брайант". Так бразилец почтил память известного баскетболиста Коби Брайанта. Соответствующее фото в своем инстаграме опубликовал фотограф Денис Руденко.

Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Напомним, один из лучших игроков за всю историю баскетбола разбился на вертолете в Калабасасе 26 января. На борту, кроме Брайанта, находились еще четыре человека.

К слову, матчем против Бенфики Шахтер открыл для себя не только "еврокубковую весну", но и вообще официальный сезон после зимнего перерыва.

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@taisonfreda7 top #ripkobe

Допис, поширений Denis Rudenko (@denos07)

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Лига Европы Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Коби Брайант Тайсон Тайсон
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