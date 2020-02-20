Шахтар – Бенфіка: команди визначилися з формою на матч Ліги Європи

Стало відомо, у яких кольорах Шахтар та Бенфіка вийдуть на матч 1/16 фіналу Ліги Європи у Харкові.

Представники Шахтаря та Бенфіки визначились із кольорами екіпірування на сьогоднішній матч, повідомляє прес-служба "гірників".

Шахтар – Бенфіка: анонс матчу Ліги Європи

Донеччани вийдуть на газон ОСК Металіст у традиційних помаранчевих кольорах, а лісабонці одягнуть виїзну білу форму. Голкіпер Шахтаря одягне комплект чорного кольору, тоді як воротар Бенфіки зіграє у блакитному екіпіруванні.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться сьогодні, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

"Мілан звільнив мене, хоча я – не злочинець і не гомосексуаліст": правила життя Бели Гуттманна – він прокляв Бенфіку