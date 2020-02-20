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Шахтер – Бенфика: команды определились с формой на матч Лиги Европы

17:07 12 Читати українською
Шахтер – Бенфика: команды определились с формой на матч Лиги Европы
ФК Шахтер

Стало известно, в каких цветах Шахтер и Бенфика выйдут на матч 1/16 финала Лиги Европы в Харькове.

 

Представители Шахтера и Бенфики определились с цветами экипировки на сегодняшний матч, сообщает пресс-служба "горняков".

Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы

Дончане выйдут на газон ОСК Металлист в традиционных оранжевых цветах, а лиссабонцы оденут выездную белую форму. Голкипер Шахтера оденет комплект черного цвета, тогда как вратарь Бенфики сыграет в голубой экипировке.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится сегодня, 20 февраля, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Лига Европы Футбольная форма Шахтер - Бенфика
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