Шахтар – Айнтрахт: Ступар оцінив правильність дій арбітра під час вилучення Степаненка

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що рефері матчу Шахтар – Айнтрахт вчинив правильно, вилучивши Степаненка в дебюті зустрічі.

"Матчі українських клубів у Лізі Європи обслуговували англійські суддівські бригади. Розпочну з поєдинку Олімпіакос – Динамо, коли у карному майданчику грецької команди упав Віталій Буяльський. Захисник грецького клубу поставив ногу, через яку, неначе через бар'єр, перечепився півзахисник "біло-синіх". Поусон не наважився призначити пенальті.

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Головний рефері чітко не бачив цього моменту, адже знаходився на певній відстані. Він пропустив цей епізод. На відміну від свого колеги Тейлор діяв принципово і в рамках правил. На 6-й хвилині матчу Шахтар – Айнтрахт Степаненко грубо зіграв проти Ребіча. Арбітр був просто зобов'язаний показати жовту картку. На 11-й хвилині Степаненко намагався здійснити підкат, але ми знаємо Тараса. Він не м'який, а навпаки жорсткий гравець.

Часто діє достатньо грубо в силу своєї непідготовленості. У цьому випадку Степаненко запізнився з підкатом і зіграв елементарно в ногу суперника й міг нанести травму. За формальними ознаками – це жовта картка. Претензій до Тейлора за те, що він вчинив не згідно правил, не може бути. Можна, звичайно припустити, що на рішення арбітра міг вплинути людський фактор і він би не попередив Степаненка вдруге. Згадав би, наприклад, що у Тараса була жовта картка і обмежився б при цьому усним зауваженням... Таке рішення арбітра пройшло б і, можливо, кінцевий результат поєдинку був дещо іншим для Шахтаря", – сказав Ступар для Footboom.

Нагадаємо, вже на 11-й хвилині Тарас отримав другу жовту картку від британського арбітра й був змушений покинути футбольне поле. "Гірники" попри відсутність одного гравця змогли розписати з Айнтрахтом бойову нічию – 2:2.

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