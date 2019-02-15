Шахтер – Айнтрахт: Ступар оценил правильность действий арбитра во время удаления Степаненко

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что рефери матча Шахтер – Айнтрахт поступил правильно, удалив Степаненко в дебюте встречи.

"Матчи украинских клубов в Лиге Европы обслуживали английские судейские бригады. Начну с поединка Олимпиакос – Динамо, когда в штрафной греческой команды упал Виталий Буяльский. Защитник греческого клуба поставил ногу, через которую, словно через барьер, споткнулся полузащитник "бело-синих". Поусон не решился назначить пенальти.

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Главный рефери четко не видел этого момента, ведь находился на определенном расстоянии. Он пропустил этот эпизод. В отличие от своего коллеги Тейлора действовал принципиально и в рамках правил. На 6-й минуте матча Шахтер – Айнтрахт Степаненко грубо сыграл против Ребича. Арбитр был просто обязан показать желтую карточку. На 11-й минуте Степаненко пытался осуществить подкат, но мы знаем Тараса. Он не мягкий, а наоборот жесткий игрок.

Часто действует достаточно грубо в силу своей неподготовленности. В этом случае Степаненко опоздал с подкатом и сыграл элементарно в ногу соперника и мог нанести травму. По формальным признакам – это желтая карточка. Претензий к Тейлору за то, что он поступил не по правилам, не может быть. Можно, конечно предположить, что на решение арбитра мог повлиять человеческий фактор и он бы не предупредил Степаненко второй раз. Вспомнил бы, например, что у Тараса была желтая карточка и ограничился бы при этом устным замечанием... Такое решение арбитра прошло бы и, возможно, конечный результат поединка был несколько иным для Шахтера", – сказал Ступар для Footboom.

Напомним, уже на 11-й минуте Тарас получил вторую желтую карточку от британского арбитра и был вынужден покинуть футбольное поле. "Горняки" несмотря на отсутствие одного игрока смогли расписать с Айнтрахтом боевую ничью – 2:2.

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