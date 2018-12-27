Шахтар – Айнтрахт: матч Ліги Європи відбудеться у Харкові

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом з Франкфурта відбудеться на ОСК Металіст у Харкові.

Офіційний сайт "гірників" анонсував старт продажу квитків на матч плей-офф Ліги чемпіонів проти німецької команди. Перепустки на поєдинок почнуть продавати 14 січня. Вартість квитків від 50 до 6000 грн.

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Квитки можна придбати у касах ОСК Металіст, на офіційному сайті Шахтаря та на сайтах-партнерах донеччан. Зазначимо, що з 8 по 13 січня власники абониментів на матчі Шахтаря матимуть пріоритетне право на покупку квитків.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють 14 лютого.

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