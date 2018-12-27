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Шахтар – Айнтрахт: матч Ліги Європи відбудеться у Харкові

19:29 1496 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт: матч Ліги Європи відбудеться у Харкові
Шахтар – Айнтрахт: матч Ліги Європи відбудеться у Харкові

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Айнтрахтом з Франкфурта відбудеться на ОСК Металіст у Харкові.

Офіційний сайт "гірників" анонсував старт продажу квитків на матч плей-офф Ліги чемпіонів проти німецької команди. Перепустки на поєдинок почнуть продавати 14 січня. Вартість квитків від 50 до 6000 грн.

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Квитки можна придбати у касах ОСК Металіст, на офіційному сайті Шахтаря та на сайтах-партнерах донеччан. Зазначимо, що з 8 по 13 січня власники абониментів на матчі Шахтаря матимуть пріоритетне право на покупку квитків.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють 14 лютого.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
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Айнтрахт Франкфурт
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Шахтар Шахтар Ліга Європи квитки на футбол Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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