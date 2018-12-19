"Хто завгодно, але тільки не Шахтар", – адміністратор Айнтрахта про реакцію гравців на жеребкування ЛЄ

Екс-гравець Шахтаря, а зараз адміністратор Айнтрахта Ігор Симонов розповів про реакцію гравців німецького клубу на результати жеребкування Ліги Європи.

"Підвищена увага до моєї персони після жеребкування? Я б так не сказав. Все-таки зараз повно інформації по будь-якій команді. Інша справа, що у мене постійно запитують, в якому місті відбудеться гра – в Харкові, в Києві або десь ще. Мені поки складно відповідати на таке питання.

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Реакція гравців на результати жеребкування? Взагалі-то, вони не хотіли Шахтар. Говорили: "Хто завгодно, але тільки не Шахтар". Думають, що це не дуже зручний суперник. Плюс бачили, як "гірники" грали проти Хоффенхайма. Матч, який проходив в Німеччині, я і сам відвідав. Втім, такі розмови ходили до жеребкування, а коли вона відбулася, хлопці сказали: "Шахтар – значить Шахтар", – цитує Симонова Команда №1.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого. Фінал Ліги Європи 2018/19 пройде 29 травня у Баку.

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