Шахтар – Айнтрахт: Палкін прогнозує дуже інтригуючий матч

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прогнозує інтригу у матчі плей-офф Ліги Європи проти Айнтрахта з Франкфурта.

"Треба взяти до уваги помилки в матчах проти Янг Бойз Аді Гюттера. Добре, що вже є певний досвід. Ти вже знаєш, чого очікувати від цього тренера. Но основі цього досвіду Фонсека прийме правильні рішення. І нам це допоможе пройти далі.

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Айнтрахт – складний суперник. Це однозначно. Вони виграли всі матчі групового етапу Ліги Європи. Лаціо по 4 м’ячі забивали. Зараз команда на ходу і забиває дуже багато. Нам би хотілося, щоб у наступному році Айнтрахт трохи збавив цей темп. Гра буде дуже інтригуючою. Навіть на самому жеребкуванні ведучий сказав, що Шахтар і Айнтрахт – це буде дуже інтригуюча заруба", – передає слова Палкіна FootballHub.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 14 та 21/22 лютого.

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