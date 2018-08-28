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Шахов: Не хвилюйтеся – Хачеріді добре себе поводить в ПАОКу

09:30 591 Читать на русском
Шахов: Не хвилюйтеся – Хачеріді добре себе поводить в ПАОКу
Євген Хачеріді / Фото: ФК ПАОК

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов розповів про адаптацію в команді свого земляка Євгена Хачеріді

"Перехід Хачеріді в ПАОК? Зрозуміло, я зрадів появі свого земляка в команді, але я в Салоніках вже третій рік, тому давно тут освоївся і можу навіть допомогти Жені з адаптацією. Хоча і в гру, і в колектив він вливається досить швидко.

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Євген пройшов посвяту новачків команди. У нас в перший же день для всіх новачків організовується так званий тунель слави. Ти проходиш через цей живий коридор, отримуєш запотиличники і так далі. Так у нас приймають в команду (посміхається).

Хачеріді розбив ніс супернику в першому турі чемпіонату? Так це був ігровий епізод, суперник просто наткнувся на Женю, тому і отримав пошкодження. Нічого такого там не було, тому попередження можна було б і не виписувати.

Не переживайте – з поведінкою у нього все нормально (посміхається). Виконує всі вимоги тренера, як і будь-який інший футболіст, і потихеньку освоюється в команді", – цитує Шахова Команда1.

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Теги
ПАОК ПАОК Українці за кордоном Світ Євген Хачеріді Євген Хачеріді Євген Шахов Євген Шахов
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