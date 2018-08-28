Шахов: Не волнуйтесь – Хачериди хорошо себя ведет в ПАОКе

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов рассказал об адаптации в команде своего земляка Евгения Хачериди

"Переход Хачериди в ПАОК? Разумеется, я обрадовался появлению своего земляка в команде, но я в Салониках уже третий год, поэтому давно здесь освоился и могу даже помочь Жене с адаптацией. Хотя и в игру, и в коллектив он вливается достаточно быстро.

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Евгений прошел посвящение новичков команды. У нас в первый же день для всех новичков организуется так называемый туннель славы. Ты проходишь через этот живой коридор, получаешь подзатыльники и так далее. Так у нас принимают в команду (улыбается).

Хачериди разбил нос сопернику в первом туре чемпионата? Да это был игровой эпизод, соперник просто наткнулся на Женю, потому и получил повреждение. Ничего такого там не было, поэтому предупреждение можно было бы и не выписывать.

Не переживайте – с поведением у него все нормально (улыбается). Выполняет все требования тренера, как и любой другой футболист, и потихоньку осваивается в команде", – цитирует Команда1.

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