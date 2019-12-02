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Шабанов попросив пробачення у партнерів по Динамо за помилку у грі з Олімпіком

08:52 638 Читать на русском
Шабанов попросив пробачення у партнерів по Динамо за помилку у грі з Олімпіком
Артем Шабанов / фото з відкритих джерел

Захисник київського Динамо Артем Шабанов визнав свою помилку у матчі 16-го туру УПЛ проти Олімпіка, у якому столична команда зуміла здобути непросту перемогу.

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

"В епізоді з голом Олімпіка була моя помилка. Хотів вибити в аут, але суперник проштовхнув м'яч собі на хід. Я не влучив по м'ячу. Хочу вибачитися перед хлопцями. Створив напругу в грі.

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Як оцінюю свою гру в першій половині сезону? Не знаю. Є тренери, нехай оцінюють", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в матчі проти Олімпіка Шабанов не зумів завадити відзначитися форварду донеччан Захеді Шахабу. Іранець своїм голом на 38-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Наприкінці гри "біло-сині" змогли забити два м'ячі і здобути перемогу.

До слова, в поточному сезоні Шабанов зіграв 17 матчів за Динамо у всіх турнірах та забив 2 голи.

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Динамо Динамо Олімпік - Динамо Артем Шабанов Артем Шабанов
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