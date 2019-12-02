Шабанов попросив пробачення у партнерів по Динамо за помилку у грі з Олімпіком

Захисник київського Динамо Артем Шабанов визнав свою помилку у матчі 16-го туру УПЛ проти Олімпіка, у якому столична команда зуміла здобути непросту перемогу.

"В епізоді з голом Олімпіка була моя помилка. Хотів вибити в аут, але суперник проштовхнув м'яч собі на хід. Я не влучив по м'ячу. Хочу вибачитися перед хлопцями. Створив напругу в грі.

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Як оцінюю свою гру в першій половині сезону? Не знаю. Є тренери, нехай оцінюють", – цитує Шабанова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в матчі проти Олімпіка Шабанов не зумів завадити відзначитися форварду донеччан Захеді Шахабу. Іранець своїм голом на 38-й хвилині зрівняв рахунок у матчі. Наприкінці гри "біло-сині" змогли забити два м'ячі і здобути перемогу.

До слова, в поточному сезоні Шабанов зіграв 17 матчів за Динамо у всіх турнірах та забив 2 голи.

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