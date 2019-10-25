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Шабанов розповів про свій гол Копенгагену, який врятував Динамо від поразки

13:10 605 Читать на русском
Шабанов розповів про свій гол Копенгагену, який врятував Динамо від поразки
Артем Шабанов / Getty images

Захисник Динамо Артем Шабанов поділився враженнями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена (1:1).

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

"Ми відпрацьовуємо стандарти на тренуваннях. Кожен біжить у свою зону, і так вийшло, що забив. Бєсєдін мені каже: "Іди на ближню".

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Пощастило, забив гол. Приємно, що він дебютний у єврокубках", – сказав Шабанов в ефірі "ФутболNEWS".

Нагадаємо, київське Динамо зіграло внічию з Копенгагеном – 1:1. Єдиний гол у складі "біло-синіх" на свій рахунок записав Артем Шабанов, відновивши рівновагу на 53-й хвилині поєдинку.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Копенгаген Артем Шабанов Артем Шабанов
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