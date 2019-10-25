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Шабанов рассказал о своем голе Копенгагену, который спас Динамо от поражения

13:10 54 Читати українською
Шабанов рассказал о своем голе Копенгагену, который спас Динамо от поражения
Артем Шабанов / Getty images

Защитник Динамо Артем Шабанов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена (1:1).

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

"Мы отрабатываем стандарты на тренировках. Каждый бежит в свою зону, и так получилось, что забил. Беседин мне говорит: "Иди на ближнюю".

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Повезло, забил гол. Приятно, что он дебютный в еврокубках", – сказал Шабанов в эфире "ФутболNEWS".

Напомним, киевское Динамо сыграло вничью с Копенгагеном – 1:1. Единственный гол в составе "бело-синих" на свой счет записал Артем Шабанов, восстановив равновесие на 53-й минуте поединка.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Копенгаген Артем Шабанов Артем Шабанов
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