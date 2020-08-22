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Севілья присвятила тріумф у Лізі Європи померлим Пуерті та Рейєсу

10:00 - Читать на русском
Севілья присвятила тріумф у Лізі Європи померлим Пуерті та Рейєсу
Хулен Лопетегі / Сайт УЄФА

Головний тренер Севільї Хулен Лопетегі присвятив перемогу своєї команди двом померлим футболістам.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

"У цього сезону був для нас щасливий кінець. У нас казковий клуб. Навіть якби ми не виграли, я все одно був би готовий зізнатися в любові цим хлопцям. А тепер ми вирушимо додому з кубком. Ми не переставали вірити. Ця команда ніколи не здається, як і співається в нашому гімні.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Я твердо переконаний, що ми заслужили цю перемогу. Сподіваюся, всі вболівальники гарненько відсвяткують, не забуваючи при цьому про правила безпеки. Нам всім потрібне свято. Для уболівальників, в пам'ять про Антоніо Пуерту, для всіх тих, хто нас любить", – цитує Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Також іспанський клуб віддав шану ще одному гравцю – Антоніо Хосе Рейєсу, який помер 1 червня 2019 року в автокатастрофі у віці 35 років. За свою кар'єру він п'ять разів вигравав Лігу Європи: тричі з Севільєю і двічі з Атлетіко. Антоніо Пуерта помер від серцевого нападу у лікарні 28 серпня 2007 року. Обидва гравці виступали за Севілью.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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Севілья Севілья Севілья - Інтер Ліга Європи Хосе Антоніо Хосе Антоніо Рейєс Хулен Хулен Лопетегі Антоніо Пуерта
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