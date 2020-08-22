Севілья присвятила тріумф у Лізі Європи померлим Пуерті та Рейєсу

"У цього сезону був для нас щасливий кінець. У нас казковий клуб. Навіть якби ми не виграли, я все одно був би готовий зізнатися в любові цим хлопцям. А тепер ми вирушимо додому з кубком. Ми не переставали вірити. Ця команда ніколи не здається, як і співається в нашому гімні.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Я твердо переконаний, що ми заслужили цю перемогу. Сподіваюся, всі вболівальники гарненько відсвяткують, не забуваючи при цьому про правила безпеки. Нам всім потрібне свято. Для уболівальників, в пам'ять про Антоніо Пуерту, для всіх тих, хто нас любить", – цитує Лопетегі офіційний сайт УЄФА.

Також іспанський клуб віддав шану ще одному гравцю – Антоніо Хосе Рейєсу, який помер 1 червня 2019 року в автокатастрофі у віці 35 років. За свою кар'єру він п'ять разів вигравав Лігу Європи: тричі з Севільєю і двічі з Атлетіко. Антоніо Пуерта помер від серцевого нападу у лікарні 28 серпня 2007 року. Обидва гравці виступали за Севілью.

Нагадаємо, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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