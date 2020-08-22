toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС ТРАНСФЕРЫ

Севилья посвятила триумф в Лиге Европы умершим Пуэрте и Рейесу

10:00 - Читати українською
Севилья посвятила триумф в Лиге Европы умершим Пуэрте и Рейесу
Хулен Лопетеги / Сайт УЕФА

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги посвятил победу своей команды двум умершим футболистам.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

"В этом сезоне для нас был счастливый конец. У нас сказочный клуб. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим ребятам. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне.

Севилья – Интер – видео голов

Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом о правилах безопасности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память о Антонио Пуэрте, для всех тех, кто нас любит", – цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Также испанский клуб отдал дань еще одному игроку – Антонио Хосе Рейесу, который умер 1 июня 2019 в автокатастрофе в возрасте 35 лет. За свою карьеру он пять раз выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и дважды с Атлетико. Антонио Пуэрта умер от сердечного приступа в больнице 28 августа 2007 года. Оба игрока выступали за Севилью.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

Севилья переиграла Интер в безумном финале ЛЕ – полное дежавю имени Днепра и уникальный рекорд Лукаку

blog_ava
Наполи начал переговоры с Шахтером по Матвиенко – новичок АПЛ также претендует на защитника, – журналист
08:26
1770
Теги
Севилья Севилья Севилья - Интер Лига Европы Хосе Антонио Хосе Антонио Рейес Хулен Хулен Лопетеги Антонио Пуэрта
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
    Ліга Європи — 00:0416384 Севилья – Интер – 3:2 – видео голов и обзор матча
5
час
:
26
мин
Десна
17:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?