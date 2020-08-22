Севилья посвятила триумф в Лиге Европы умершим Пуэрте и Рейесу

"В этом сезоне для нас был счастливый конец. У нас сказочный клуб. Даже если бы мы не выиграли, я все равно был бы готов признаться в любви этим ребятам. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдается, как и поется в нашем гимне.

Севилья – Интер – видео голов

Я твердо убежден, что мы заслужили эту победу. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом о правилах безопасности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память о Антонио Пуэрте, для всех тех, кто нас любит", – цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Также испанский клуб отдал дань еще одному игроку – Антонио Хосе Рейесу, который умер 1 июня 2019 в автокатастрофе в возрасте 35 лет. За свою карьеру он пять раз выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и дважды с Атлетико. Антонио Пуэрта умер от сердечного приступа в больнице 28 августа 2007 года. Оба игрока выступали за Севилью.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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