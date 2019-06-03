Екс-тренер Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі домовився щодо контракту з Севільєю.

Хулен Лопетегі погодив контракт з Севільєю і повинен бути офіційно представлений у статусі головного тренера андалусійців вже цього тижня, передає Marca.

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За інформацією видання, Лопетегі має змінити Хоакіна Капароса на чолі головного тренера Севільї. Іспанський фахівець був без роботи з жовтня минулого року, коли його звільнили з посади головного тренера мадридського Реала.

Нагадаємо, за 4,5 місяці, які "королівський клуб" провів під керівництвом іспанця, Реал встиг встановити кілька нових антирекордів. Севілья ж завершила сезон 2018/19 на 5 місці.

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