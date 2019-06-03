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Севилья объявила о подписании Диего Карлоса

3 июня 23:26 28 Читати українською
Севилья объявила о подписании Диего Карлоса
Диего Карлос / Euro Football Rumours

Защитник Нанта Диего Карлос официально присоединился к Севилье.

Диего Карлос официально перешел в Севилью, сообщает твиттер испанского клуба.

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Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с испанским клубом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит примерно 15 млн евро.

26-летний Карлос выступал за Нант с 2016 года. Всего за французский клуб он провел 108 матчей во всех турнирах, в которых стал автором четырех забитых мячей. Ранее он играл также за Деспортиво Бразил, Сан-Паулу, Паулисту, Мадурейры, Эшторил и Порту.

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