Севілья на власному полі розгромила Райо Вальєкано: 34-й тур Ла Ліги, матчі четверга

В рамках 34-го туру іспанської Прімери Райо Вальєкано на виїзді поступився Севільї. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 34-й тур

Севілья – Райо Вальєкано – 5:0

Голи: Промес, 55, Ель-Хаддаді, 57, 62, Бен-Єддер, 71, Гіл, 86

Реал Сосьєдад – Вільяреал – 0:0 (перший тайм)

Хетафе – Реал Мадрид – матч розпочнеться о 22:30

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В рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії у першому матчі четверга Севілья приймала відвертого аутсайдера – Райо Вальєкано. У "бджіл" залишилось ще п’ять матчів на те, аби спробувати втриматись у вищому дивізіоні. Тому сьогоднішня гра не віщувала "червоно-білим", які борються за повернення у зону Ліги чемпіонів, легкої прогулянки.

Перший тайм пройшов у доволі спокійному руслі: команди майже однаково володіли м’ячем, Севілья створила кілька небезпечних моментів, але вони не увінчались забитими голами. На 55-й хвилині севільці видали фантастичну комбінацію: захисник виконав діагональну передачу через пів поля, Квінсі Промес підібрав м’яча і потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. Воротарю вдалось відбити круглого, але на добиванні першим виявився той же Промес, який і відкрив рахунок у матчі. А вже за дві хвилини Мунір Ель-Хаддаді після передачі Пабло Сарабії подвоїв рахунок. Ще через п’ять хвилин Ель-Хаддаді робить дубль: підібравши м’яч, що відскочив після удару Бен-Єддера, Мунір відправив його у сітку воріт. На 71-й хвилині Віссам Бен-Єддер доводить рахунок до непристойного, забиваючи четвертий м’яч. А за чотири хвилини до закінчення матчу Бріан Гіл, який кілька хвилини до того вийшов на заміну, ставить у матчі ефектну крапку.

Після цієї перемоги Севілья набирає 55 очок і піднімається на четверту сходинку, Райо Вальєкано залишається на останньому місці з 28-ма пунктами.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ