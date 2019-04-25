Зідан готовий до того, що хтось із конкурентів Луніна захоче покинути Реал

Головний тренер Реала Зінедін Зідан задоволений підбором воротарів у команді.

"Я зрозумію, якщо хтось із воротарів Реала захоче покинути команду в кінці сезону. Це може трапитися.

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Зовсім нещодавно я говорив, що у мене є три чудових голкіпери: два дуже досвідчених та один молодий, в якого попереду блискуче майбутнє.

Навас та Куртуа – справді дуже хороші воротарі. Звісно, кожного разу я мушу обрати когось одного. Для мене це дуже складно. Однак я повинен вирішити, що буде краще для команди", – цитує Зідана football-espana.net.

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Зауважимо, що після відходу когось із воротарів мадридців двері у першу команду Реала можуть відчинитись для Андрія Луніна, який поточний сезон провів на правах оренди у Леганесі.