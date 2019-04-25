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Кравець провів невиразний поєдинок проти Атлетіка: він "психонув" після заміни та отримав жахливі оцінки від ЗМІ

15:42 883 Читать на русском
Кравець провів невиразний поєдинок проти Атлетіка: він "психонув" після заміни та отримав жахливі оцінки від ЗМІ
Кравець у матчі проти Атлетіка / фото Ла Ліга

Український захисник як один із симптомів хвороби "пепінерос".

 
Юссеф Ен-Несірі 43’
43’ Юссеф Ен-Несірі

Василь Кравець трохи менше місяця не одягав футболку Леганеса. Вихованець Карпат пропустив матчі проти Вальядоліда, Алавеса, мадридського Реала та Вільяреала, поки не потрапив у заявку команди Пеллегріно на зустріч з Атлетіком. Українець з'явився у стартовому складі, відбігав 68 хвилин та відверто розчарував.

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Покидаючи поле стадіону Бутарке, який у пізній вечір середи відвідали лише 4 тисячі прихильників Леганеса, Кравець "психонув" і сильно вдарив кулаком об лаву запасних. Настільки емоційна реакція на заміну зазвичай спокійного гравця збірної України навряд чи була пов'язана з рішенням тренера – схоже, він залишився незадоволений власною грою.

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Кравець, змушений протистояти одному з найкращих гравців Атлетіка Іньякі Вільямсу, виграв лише третину власних єдиноборств (3 з 9-ти) та продемонстрував доволі низький відсоток точних передаx (65%). Той же Зінченко, який діяв на аналогічній позиції в манчестерському дербі, може похвалитись пристойними 89%.

Не склалось у Кравця й з навісами у штрафний майданчик. Виконавши три спроби, він лише одного разу знайшов свого партнера. Лонгболи у його виконанні також розчарували – провальними виявились усі чотири дальні передачі галичанина.

Натомість занести собі до активу наш футболіст може стовідсотковий показник вдалих відборів (2 з 2-х), один обіграш суперника та два удари, один з яких завершився влучанням у рамку, щоправда, без особливої загрози для Ерреріна.

Аналітичний портал SofaScore оцінив дії українського захисника другим найнижчим балом серед гравців Леганеса – 6.3. Менше отримали лише Сіовас, який був замінений ще у перерві, та правий центрбек Родріго Тарін. Обоє провалились на стандарті, коли був забитий єдиний гол у матчі. До слова, у поточному сезоні Ла Ліги Атлетік забивав після подач з кутових лише Леганесу. У поєдинку першого кола баски також відзначились у воротах Куельяра після аналогічного стандарту.

Авторитетний WhoScored також вважає, що Кравець награв на 6.3 бали. Однак, крім Сіоваса і Таріна, гірше був відзначений ще один гравець у складі "пепінеро" – вихованець Барселони Жерар Гумбау, який провалювався в опорній зоні.

Мадридська Marca відзначає намагання екс-гравця Карпат та Луго підтримувати атаку, однак його оцінка така ж низька, як у решти футболістів Леганеса. З "сірої маси" виділяється лише 30-річний Хуанфран, який більш-менш надійно відзахищався проти Берчіче і Кордоби.

Популярний фанатський паблік Pica o Plomo взагалі назвав Василя одним з двох найгірших гравців Леганеса до перерви. Компанію йому склав грек Сіовас – мабуть, найбільший невдаха матчу після Юссефа Ен-Несірі, який відзначився автоголом.

Невиразна гра Кравця – симптом "хвороби" Леганеса. Після перемоги над Вальядолідом "пепінерос" здобули лише два очки у чотирьох матчах, видавши одну з найгірших серій зі старту сезону. Команда Пеллегріно, яка не так давно вважалась прихованим борцем за єврокубки, тепер змушена боязко озиратись назад. Леганес випереджає третю з кінця Жирону на 7 пунктів, однак наступні чотири поєдинки з непростими суперниками (Сельта, Севілья, Еспаньйол, Уеска), а також слабка форма ризикують створити команді Луніна та Кравця серйозні проблеми.

Теги
Іспанія Статті Леганес Леганес Леганес - Атлетік Василь Кравець Василь Кравець
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