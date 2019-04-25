Кравець провів невиразний поєдинок проти Атлетіка: він "психонув" після заміни та отримав жахливі оцінки від ЗМІ

Український захисник як один із симптомів хвороби "пепінерос".

Василь Кравець трохи менше місяця не одягав футболку Леганеса. Вихованець Карпат пропустив матчі проти Вальядоліда, Алавеса, мадридського Реала та Вільяреала, поки не потрапив у заявку команди Пеллегріно на зустріч з Атлетіком. Українець з'явився у стартовому складі, відбігав 68 хвилин та відверто розчарував.

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Покидаючи поле стадіону Бутарке, який у пізній вечір середи відвідали лише 4 тисячі прихильників Леганеса, Кравець "психонув" і сильно вдарив кулаком об лаву запасних. Настільки емоційна реакція на заміну зазвичай спокійного гравця збірної України навряд чи була пов'язана з рішенням тренера – схоже, він залишився незадоволений власною грою.

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Кравець, змушений протистояти одному з найкращих гравців Атлетіка Іньякі Вільямсу, виграв лише третину власних єдиноборств (3 з 9-ти) та продемонстрував доволі низький відсоток точних передаx (65%). Той же Зінченко, який діяв на аналогічній позиції в манчестерському дербі, може похвалитись пристойними 89%.

Не склалось у Кравця й з навісами у штрафний майданчик. Виконавши три спроби, він лише одного разу знайшов свого партнера. Лонгболи у його виконанні також розчарували – провальними виявились усі чотири дальні передачі галичанина.

Натомість занести собі до активу наш футболіст може стовідсотковий показник вдалих відборів (2 з 2-х), один обіграш суперника та два удари, один з яких завершився влучанням у рамку, щоправда, без особливої загрози для Ерреріна.

Аналітичний портал SofaScore оцінив дії українського захисника другим найнижчим балом серед гравців Леганеса – 6.3. Менше отримали лише Сіовас, який був замінений ще у перерві, та правий центрбек Родріго Тарін. Обоє провалились на стандарті, коли був забитий єдиний гол у матчі. До слова, у поточному сезоні Ла Ліги Атлетік забивав після подач з кутових лише Леганесу. У поєдинку першого кола баски також відзначились у воротах Куельяра після аналогічного стандарту.

Авторитетний WhoScored також вважає, що Кравець награв на 6.3 бали. Однак, крім Сіоваса і Таріна, гірше був відзначений ще один гравець у складі "пепінеро" – вихованець Барселони Жерар Гумбау, який провалювався в опорній зоні.

Мадридська Marca відзначає намагання екс-гравця Карпат та Луго підтримувати атаку, однак його оцінка така ж низька, як у решти футболістів Леганеса. З "сірої маси" виділяється лише 30-річний Хуанфран, який більш-менш надійно відзахищався проти Берчіче і Кордоби.

Популярний фанатський паблік Pica o Plomo взагалі назвав Василя одним з двох найгірших гравців Леганеса до перерви. Компанію йому склав грек Сіовас – мабуть, найбільший невдаха матчу після Юссефа Ен-Несірі, який відзначився автоголом.

DESCANSO LEG - ATH (0-1)



️ LEGANES



️PICA: Kravets y Siovas

PLOMO: Tarin y En-Nesyri



️ ATHLETIC



️PICA: Lekue e Iñigo Martínez

PLOMO: San José y Williams#LeganesAthletic pic.twitter.com/cYaneuXCqe — PICA O PLOMO (@PicaPlomo) 24 квітня 2019 р.

Невиразна гра Кравця – симптом "хвороби" Леганеса. Після перемоги над Вальядолідом "пепінерос" здобули лише два очки у чотирьох матчах, видавши одну з найгірших серій зі старту сезону. Команда Пеллегріно, яка не так давно вважалась прихованим борцем за єврокубки, тепер змушена боязко озиратись назад. Леганес випереджає третю з кінця Жирону на 7 пунктів, однак наступні чотири поєдинки з непростими суперниками (Сельта, Севілья, Еспаньйол, Уеска), а також слабка форма ризикують створити команді Луніна та Кравця серйозні проблеми.