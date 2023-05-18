Баєйр стоїть на порозі історичного досягнення. За всю свою історію Леверкузен взяв всього один трофей – Кубок УЄФА 1987/88. Був також фінал Ліги чемпіонів 2001/02, у якому "фармацевти" згоріли Реалу. Саме тоді й виникло принизливе прізвисько "Неверкузен", яке натякає, що клуб ніколи нічого не виграє.

21 рік потому Баєр знову стоїть на межі провалу. У першому півфіналі Ліги Європи проти Роми команда Хабі Алонсо зазнала мінімальної поразки, що й не дивно – зустріч проходила у Римі, а леверкузенці програли останні сім поєдинків в Італії. Та і "джалороссі" вдома поступились тільки раз за 25 єврокубкових матчів.

Стартовий відрізок зустрічі на Стадіо Олімпіко був за Байєром, та і загальна статистика виявилась рівною. Саме тому підопічним Жозе Моурінью не слід марити черговим фіналом завчасно – їхня перемога в першій зустрічі виявилась доволі випадковою. З іншого боку, варто відзначити якісний "автобус" від римлян, адже вони дозволили провести у своєму штрафному мізерну кількість дотиків.

Історія говорить, що "джалороссі" повинні прорватись у фінал. 10 із 11-ти останніх двохматчевих протистоянь у єврокубках завершились проходом римлян в наступний раунд. Крім того, всього три команди виходили у фінал ЛЄ, програвши перший матч (Бенфіка, Ліверпуль і Рейнджерс). Втім, у Роми є "комплекс Бундесліги" – за останні 22 роки в єврокубках клуб жодного разу не тріумфував в Німеччині.

Кадрова ситуація

Трамвовані: Коссуну, Андріх (під питанням), Шик, Бельарабі – Кумбулья, Льоренте

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Байєр – Рома

Байєр: Градецкі – Тапсоба, Та, Інкап'є – Фрімпонг, Паласіос, Демірбай, Баккер – Діабі, Вірц, Адлі

Рома: Руй Патрісіу – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Челік, Бове, Матіч, Спінаццола – Пеллегріні, Вейналдум – Абрахам

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Байєр буде надзвичайно вмотивованим. Справа не тільки у можливості зламати історію – просто у леверкузенців більше не залишилось шансів прорватись у ЛЧ, крім як виграти ЛЄ. Перший матч показав, що нічого страшного в Ромі немає – треба просто додати інтенсивності, краще розпорядитись моментами й внести кілька тактичних коректив.

Проблема в тому, що Байєр перебуває не в найкращій формі. Для німців було б класно, якби вони зустрілись з римлянами хоча б місяць тому – коли тривала 14-матчева безпрограшна серія, коли били РБ Лейпциг всуху і коли голів залітало до біса багато. Це і досі це четверта команда Бундесліги як за результативністю, так і за створеними моментами, але нині "фармацевти" йдуть із 4-матчевою безвиграшною серією.

Рома не знає перемог у п'яти матчах поспіль, однак там і суперників складних вистачало, і кадрова ситуація була важкою, і не щастило пристойно. У єврокубках же "джалороссі" хоч і не феєрять, але результат здобувати вміють – для більшості команд рівня ЛЄ сухий автобусний стиль римлян виявився не по зубах. А зараз Жозе Моурінью може похизуватись ще й наявністю усіх лідерів в обоймі.

У Байєра ж біда з лазаретом. З огляду на цей та вищезазначені фактори, ми поставимо на прохід Роми у фінал. Німці достатньо сильні, аби не програти "вовкам", однак італійці мають занадто великий запас по кадрах, класу та вольових якостях. На "Бай-Арені" вони не програють.