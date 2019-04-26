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Севілья – Райо Вальєкано – 5:0 – відео голів та огляд матчу

09:37 6 Читать на русском
Севілья – Райо Вальєкано – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Севілья – Райо Вальєкано – 5:0 – відео голів та огляд матчу

В рамках 34-го туру іспанської Прімери Райо Вальєкано на виїзді поступився Севільї. Дивіться відео голів матчу Севілья – Райо Вальєкано сайті на "Футбол 24".

55’ Квінсі Промес
57’ Мунір Ель-Хаддаді
62’ Мунір Ель-Хаддаді
71’ Віссам Бен-Єддер
86’ Бріан Гіл
 
55’ Квінсі Промес
57’ Мунір Ель-Хаддаді
62’ Мунір Ель-Хаддаді
71’ Віссам Бен-Єддер
86’ Бріан Гіл

Після цієї перемоги Севілья набрала 55 очок і піднялася на четверту сходинку, яка дає пропуск у Лігу чемпіонів. Райо Вальєкано залишається на останньому місці з 28-ма пунктами.

Вільяреал на виїзді здолав Реал Сосьєдад, Севілья на власному полі розгромила Райо Вальєкано

Теги
Севілья Севілья Райо Вальєкано Райо Вальєкано Іспанія Відеоновини Севілья - Райо Вальєкано
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