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Севілья – Леванте – 5:0 – відео голів та огляд матчу

18:29 95 Читать на русском
Севілья – Леванте – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Андре Сілва / фото із соцмереж

Леванте без шансів поступився Севільї в рамках 21-го туру іспанської Прімери. Дивіться відео голів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 21-й тур

Севілья – Леванте – 5:0

Голи: Бен-Єддер, 48, Сілва, 60, Васкес, 71, Сарабія, 78 (пен), Промес, 90

Нереалізований пенальті: Промес, 89

Перший тайм цього протистояння завершився без голів. Вже після перерви Севілья п'ять разів засмучувала голкіпера Леванте, при цьому зумівши зберегти свої ворота "сухими".

Севілья розгромила Леванте та вийшла на третє місце в Ла Лізі

Таким чином, Севілья набрала 36 очок та повернулася на третю сходинку в турнірній таблиці, хоча Реал завтра знову може вирватись уперед. Леванте з 26 заліковими балами залишився десятим.

Іспанія21 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Леванте: Субота 26 січня 2019

Севілья
Матч завершено
5 : 0
Леванте
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Теги
Іспанія Відеоновини Леванте Леванте Севілья Севілья Севілья - Леванте
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