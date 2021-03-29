"Я дійсно отримав запрошення від Миная, але у зв'язку з цими обставинами, які періодично виникають навколо мого прізвища, ми прийняли рішення, що на даний момент я буду займатися створенням науково-методичного відділу. Підрозділів у Минаї досить багато, хоч клуб і молодий. Якщо комусь із тренерів знадобиться моя порада або допомога, я обов'язково це зроблю.

УАФ визначилась із приблизною датою розгляду апеляції Севідова, – ЗМІ

Що стосується поняття тренер-консультант, то для мене це досить дурне словосполучення. Тільки в нашій країні могли таке придумати. Тренер-консультант – це, напевно, людина, яка ні за що не відповідає. Кого він консультує? Це абсолютно не відповідає дійсності. Наприкінці я хотів би сказати, що справа щодо Сум закрита. Всі інстанції в Україні пройдені", – зазначив Севідов у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Севідова сватали на вакантне місце наставника Миная, але в підсумку клуб призначив Миколу Цимбала, який раніше був помічником Василя Кобіна.

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